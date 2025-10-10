Están abiertas las inscripciones para el webinario gratuito “Fortalecimiento de los Sistemas de Protección Social en el MERCOSUR: hacia una gestión basada en información social”, una iniciativa del Instituto Social del MERCOSUR (ISM) y Presidencia Pro Tempore de Brasil, con el apoyo del Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Combate al Hambre de Brasil y Secretaría del MERCOSUR. Será realizado el martes, 21 de octubre, de 10:30 a 12:30 (horario de Brasilia).

Este es el primer webinario de un ciclo de tres a realizarse en el período 2025/2026 y tiene el objetivo de promover el diálogo técnico sobre los sistemas de protección social en los Estados Partes y Asociados del Mercosur, con énfasis en el desarrollo, la gestión y el uso de sistemas de información social. Los ponentes son especialistas de organismos ministeriales con competencia en sistemas de información de datos sociales.

Público destinatario

Cuadros de gobierno y de la administración pública de los países del Mercosur que participan en el ciclo completo de las políticas sociales, así́ como también, investigadores de universidades y graduados que puedan aportar en la generación de contenidos y líneas de investigación en las temáticas que integran la Dimensión Social del bloque regional. Asimismo, la participación está abierta a todo el público interesado.

Inscripciones

Las inscripciones se realizan en la Plataforma MERCOSUR de Formación (PMF), mediante registro en este enlace.



Programa