Están abiertas las inscripciones para el webinario gratuito “Fortalecimiento de los Sistemas de Protección Social en el MERCOSUR: hacia una gestión basada en información social”, una iniciativa del Instituto Social del MERCOSUR (ISM) y Presidencia Pro Tempore de Brasil, con el apoyo del Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Combate al Hambre de Brasil y Secretaría del MERCOSUR. Será realizado el martes, 21 de octubre, de 10:30 a 12:30 (horario de Brasilia).

Este es el primer webinario de un ciclo de tres a realizarse en el período 2025/2026 y tiene el objetivo de promover el diálogo técnico sobre los sistemas de protección social en los Estados Partes y Asociados del Mercosur, con énfasis en el desarrollo, la gestión y el uso de sistemas de información social. Los ponentes son especialistas de organismos ministeriales con competencia en sistemas de información de datos sociales.

Público destinatario
Cuadros de gobierno y de la administración pública de los países del Mercosur que participan en el ciclo completo de las políticas sociales, así́ como también, investigadores de universidades y graduados que puedan aportar en la generación de contenidos y líneas de investigación en las temáticas que integran la Dimensión Social del bloque regional. Asimismo, la participación está abierta a todo el público interesado.

Inscripciones
Las inscripciones se realizan en la Plataforma MERCOSUR de Formación (PMF), mediante registro en este enlace.


Programa 

Hora Sesión Formato
10:30 Palabras de apertura
Introducción y Antecedentes		 Presentación del tema del webinario e introducción de los participantes
10:40 Conferencia Central: Análisis de Experiencias con sistemas de información de datos sociales en ALC

Ponente:
Verónica Achá Alvarez Jefa de la División de Información Social de la Subsecretaría de Evaluación Social, Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile.

 La experta presentará un análisis profundo de las experiencias con los sistemas de información de datos sociales en países de América Latina y el Caribe (ALC). Se centrará en los avances de cobertura, los desafíos en el uso de sistemas de información de datos sociales para abordar emergencias y retos para una mejor captura de datos sobre ingresos informales.
11:10 Desafíos Nacionales

Ponentes:
Magdalena Olmos
Directora Nacional del Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales de la Subsecretaria de Coordinación Técnica y Análisis de la Información del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Ministerio de Capital Humano, Argentina.
Martín Kaucher
Director del Sistema de Información de Familias de la Dirección Nacional del Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales de la Subsecretaria de Coordinación Técnica y Análisis de la Información del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Ministerio de Capital Humano, Argentina.
Tereza Cristina Silva Cotta
Asesora en la Secretaría de Evaluación, Gestión de la Información y el Registro Único del Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Combate al Hambre de Brasil.
Lilian Meza
Directora de Registros Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de Paraguay
Juan Martin Fernandez Vallo
Director Nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay

 Cuatro debatientes, representando diferentes Estados Partes del MERCOSUR presentarán sus experiencias nacionales, destacando los desafíos actuales enfrentados en sus respectivos contextos.
12:10 Sesión de Preguntas y Respuestas
Representantes de cuatro países de los Estados Partes y/o Asociados del Mercosur		 Esta sesión se dedicará a preguntas del público y de los propios ponentes. El moderador facilitará la interacción, asegurando que las preguntas sean dirigidas y respondidas por los ponentes adecuados, promoviendo un intercambio de conocimientos y experiencias entre los participantes.
12:30 Cierre de la actividad Resumen de los puntos principales discutidos a lo largo de las presentaciones y de la sesión de preguntas y respuestas

 