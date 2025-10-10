Están abiertas las inscripciones para el webinario gratuito “Fortalecimiento de los Sistemas de Protección Social en el MERCOSUR: hacia una gestión basada en información social”, una iniciativa del Instituto Social del MERCOSUR (ISM) y Presidencia Pro Tempore de Brasil, con el apoyo del Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Combate al Hambre de Brasil y Secretaría del MERCOSUR. Será realizado el martes, 21 de octubre, de 10:30 a 12:30 (horario de Brasilia).
Este es el primer webinario de un ciclo de tres a realizarse en el período 2025/2026 y tiene el objetivo de promover el diálogo técnico sobre los sistemas de protección social en los Estados Partes y Asociados del Mercosur, con énfasis en el desarrollo, la gestión y el uso de sistemas de información social. Los ponentes son especialistas de organismos ministeriales con competencia en sistemas de información de datos sociales.
Público destinatario
Cuadros de gobierno y de la administración pública de los países del Mercosur que participan en el ciclo completo de las políticas sociales, así́ como también, investigadores de universidades y graduados que puedan aportar en la generación de contenidos y líneas de investigación en las temáticas que integran la Dimensión Social del bloque regional. Asimismo, la participación está abierta a todo el público interesado.
Inscripciones
Las inscripciones se realizan en la Plataforma MERCOSUR de Formación (PMF), mediante registro en este enlace.
Programa
|Hora
|Sesión
|Formato
|10:30
|Palabras de apertura
Introducción y Antecedentes
|Presentación del tema del webinario e introducción de los participantes
|10:40
|Conferencia Central: Análisis de Experiencias con sistemas de información de datos sociales en ALC
Ponente:
|La experta presentará un análisis profundo de las experiencias con los sistemas de información de datos sociales en países de América Latina y el Caribe (ALC). Se centrará en los avances de cobertura, los desafíos en el uso de sistemas de información de datos sociales para abordar emergencias y retos para una mejor captura de datos sobre ingresos informales.
|11:10
|Desafíos Nacionales
Ponentes:
|Cuatro debatientes, representando diferentes Estados Partes del MERCOSUR presentarán sus experiencias nacionales, destacando los desafíos actuales enfrentados en sus respectivos contextos.
|12:10
|Sesión de Preguntas y Respuestas
Representantes de cuatro países de los Estados Partes y/o Asociados del Mercosur
|Esta sesión se dedicará a preguntas del público y de los propios ponentes. El moderador facilitará la interacción, asegurando que las preguntas sean dirigidas y respondidas por los ponentes adecuados, promoviendo un intercambio de conocimientos y experiencias entre los participantes.
|12:30
|Cierre de la actividad
|Resumen de los puntos principales discutidos a lo largo de las presentaciones y de la sesión de preguntas y respuestas