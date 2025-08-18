En conmemoración del 21º aniversario de su instalación en la ciudad de Asunción, el Tribunal Permanente de Revisión (TPR) del MERCOSUR celebró su trayectoria en un acto desarrollado en su sede el 13 de agosto. La ceremonia recordó la importancia de este organismo para la consolidación jurídica del bloque.

El evento tuvo como momento central la entrega, por parte del presidente en ejercicio del TPR, embajador Eladio Loizaga, de la Medalla Rosalba al destacado jurista y diplomático paraguayo, Dr. José Antonio Moreno Ruffinelli. Este reconocimiento otorgado por el Tribunal subraya la valiosa contribución de Ruffinelli al fortalecimiento del derecho de la integración, su incansable labor en la promoción de los principios del Mercosur y su compromiso con la excelencia jurídica a lo largo de su carrera.

A su vez, la ceremonia contó con la lectura de una carta enviada por el presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña, quien felicitó al Tribunal por su labor y reafirmó el compromiso del país con el proceso de integración regional.

Además, el evento inauguró una exposición de la artista paraguaya Julia Isidrez. Sus obras, impregnadas de la cultura y tradiciones del Paraguay, brindaron un marco de color y arte a la celebración.

El Tribunal Permanente de Revisión reafirma, de esta forma, su papel no sólo como un órgano de solución de controversias e interpretación jurídica crucial en el proceso de integración, sino también como un espacio de encuentro y promoción de la cultura y los valores que unen a los países del MERCOSUR.